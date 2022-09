Draghi a New York: Onu e Biden per l’ultima missione prima del voto (Di domenica 18 settembre 2022) NEW York – Il presidente del Consiglio Mario Draghi arriva domani a New York per la sua ultima missione internazionale prima del voto in Italia. Nel corso della visita, Draghi parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni unite. Il suo intervento è previsto per martedì alle 20 ora locale, le 2 nella notte italiana. Il primo appuntamento è in programma domani sera quando Draghi riceverà il premio “World Statesman Award”, attribuito dalla ‘Appeal of Conscience Foundation’, un’organizzazione interreligiosa dedicata alla libertà religiosa e ai diritti umani. Il premio sarà consegnato a Draghi in occasione dell’annuale cena “per la sua multiforme leadership nella finanza e nel servizio ai cittadini di cui hanno beneficiato l’Italia e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) NEW– Il presidente del Consiglio Marioarriva domani a Newper la sua ultimainternazionaledelin Italia. Nel corso della visita,parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni unite. Il suo intervento è previsto per martedì alle 20 ora locale, le 2 nella notte italiana. Il primo appuntamento è in programma domani sera quandoriceverà il premio “World Statesman Award”, attribuito dalla ‘Appeal of Conscience Foundation’, un’organizzazione interreligiosa dedicata alla libertà religiosa e ai diritti umani. Il premio sarà consegnato ain occasione dell’annuale cena “per la sua multiforme leadership nella finanza e nel servizio ai cittadini di cui hanno beneficiato l’Italia e ...

