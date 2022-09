Cremonese-Lazio 0-4 | poker biancoceleste

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Lacala ilsul campo dellae si impone sui grigiorossi per 4-0 grazie alla doppietta di Immobile e le reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 la squadra di Sarri si riscatta dopo il pesante ko in Europa League e sale a 14 punti, mentre laresta ferma a 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.