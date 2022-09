Barcellona | individuato in Jorginho il profilo ideale per il centrocampo

(Di domenica 18 settembre 2022) Secondo “The Mirror” ildalper il suosarebbe. Il regista della Nazionale ha soli altri dieci mesi di contratto con il Chelsea e per questo motivo il club blaugrana potrebbe arrivare al suo acquisto per una cifra contenuta. I catalani sono alla ricerca di un sostituto di Sergi Busquets, ormai alle soglie dei 35 anni e anche lui in scadenza di contratto. SportFace.

sportface2016 : '#TheMirror': Il #Barcellona ha individuato in #Jorginho il profilo ideale per il centrocampo

