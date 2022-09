Amici, Giulia Pauselli lo annuncia: la scelta è definitiva (Di domenica 18 settembre 2022) La nota ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli, ha dato un annuncio per tutti i suoi fan Lo scorso 30 agosto Giulia Pauselli è diventata mamma per la prima volta, lei e Marcello Sacchetta sono al settimo cielo. A poche settimane dal parto la nota ballerina di Amici di Maria De Filippi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni, ha parlato anche del suo ritorno in trasmissione. Giulia Pauselli (Screenshot da Instagram)Rispondendo alle domande che i fan le hanno rivolto su Instagram la ballerina ha fatto sapere che in casa c’è una nuova energia da quando è nato il figlio. Ad oggi il parto rappresenta per lei l’esperienza più forte che ha provato nella sua vita. Giulia Pauselli e Marcello ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 settembre 2022) La nota ballerina professionista di, ha dato un annuncio per tutti i suoi fan Lo scorso 30 agostoè diventata mamma per la prima volta, lei e Marcello Sacchetta sono al settimo cielo. A poche settimane dal parto la nota ballerina didi Maria De Filippi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni, ha parlato anche del suo ritorno in trasmissione.(Screenshot da Instagram)Rispondendo alle domande che i fan le hanno rivolto su Instagram la ballerina ha fatto sapere che in casa c’è una nuova energia da quando è nato il figlio. Ad oggi il parto rappresenta per lei l’esperienza più forte che ha provato nella sua vita.e Marcello ...

