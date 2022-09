Squid Game: alla scoperta della Corea del Sud, tra debiti e problemi economici (Di sabato 17 settembre 2022) Esattamente un anno fa approdava su Netlfix Squid Game, la serie evento che in soli dieci giorni è risultata essere la più vista in circa 90 paesi. In questo approfondimento pertanto, oltre a commemorarla, analizzeremo diversi aspetti inediti e poco conosciuti al grande pubblico. Squid Game a una primissima visione appare come il più classico dei survival Game, genere da sempre amato dal pubblico: pensiamo all'intramontabile Rollerball del maestro Norman Jewison o all'omonimo remake di John McTiernan, oppure a Battle Royale dell'enfant terrible Kinji Fukasaku, passando per la saga di Hunger Games o Maze Runner fino a capolavori autoriali misconosciuti come Quintet di Robert Altman. Opere in grado di suscitare stupore con la loro violenza superficialmente ingiustificabile e spesso ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 settembre 2022) Esattamente un anno fa approdava su Netlfix, la serie evento che in soli dieci giorni è risultata essere la più vista in circa 90 paesi. In questo approfondimento pertanto, oltre a commemorarla, analizzeremo diversi aspetti inediti e poco conosciuti al grande pubblico.a una primissima visione appare come il più classico dei survival, genere da sempre amato dal pubblico: pensiamo all'intramontabile Rollerball del maestro Norman Jewison o all'omonimo remake di John McTiernan, oppure a Battle Royale dell'enfant terrible Kinji Fukasaku, passando per la saga di Hungers o Maze Runner fino a capolavori autoriali misconosciuti come Quintet di Robert Altman. Opere in grado di suscitare stupore con la loro violenza superficialmente ingiustificabile e spesso ...

