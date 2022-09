Se tutto è un drop, niente è un drop (Di sabato 17 settembre 2022) In sempre più settori si sta diffondendo la strategia di vendere un prodotto con disponibilità limitata per un breve lasso di tempo: per quanto ancora rimarrà attraente? Leggi su ilpost (Di sabato 17 settembre 2022) In sempre più settori si sta diffondendo la strategia di vendere un prodotto con disponibilità limitata per un breve lasso di tempo: per quanto ancora rimarrà attraente?

ilpost : Se tutto è un drop, niente è un drop - san_Junnar0 : Okay ho ascoltato shut down e sono contenta sia diversa dalle solite ma mi aspettavo un po' meglio, manca tutto il… - Cplion87 : @LucaDomenighini Io al drop di Saubert ho pensato che sarebbe andato tutto in vacca...sperando di essere smentito..… - WalterDelMonte : @AntonioLaurenzi @KKhattech2 Ed in 22 minuti fa un assist alla Luis Alberto che l’attaccante spreca malamente e pr… - kurobeomi : sono sei metri sotto terra dopo tutto questo drop improvviso NON SOLO seulo annunciazione ma pure il trailer E ques… -