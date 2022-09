Roma, ancora un crack: lesione al menisco per Karsdorp. I tempi di recupero (Di sabato 17 settembre 2022) Un nuovo infortunio grave in casa Roma, e si tratta di un altro olandese. Dopo Wijnaldum, infatti, è il turno di Rick Karsdorp che durante... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Un nuovo infortunio grave in casa, e si tratta di un altro olandese. Dopo Wijnaldum, infatti, è il turno di Rickche durante...

reportrai3 : Siamo ancora nel 1998, secondo anno di vita di #Report su #Rai3, dagli archivi della redazione l’inchiesta che smas… - lucianonobili : Mercoledì tutti insieme all’Auditorium Conciliazione con @MatteoRenzi! Il grande appuntamento di chi vuole costruir… - matteosalvinimi : In diretta da Roma dove incontro Confartigianato Imprese! Rimanete collegati per ascoltare le proposte della Lega p… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: Roma, ancora un crack: lesione al menisco per Karsdorp. I tempi di recupero - cmdotcom : Roma, ancora un crack: lesione al menisco per Karsdorp. I tempi di recupero -