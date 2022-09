MotoGP, GP Aragon 2022: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche (Di sabato 17 settembre 2022) Archiviato il venerdì del Gran Premio d’Aragon 2022 con le prime due sessioni di prove libere per ogni categoria, quest’oggi sabato 17 settembre sono in programma FP3 (per la MotoGP anche FP4) e soprattutto le qualifiche, per determinare la griglia di partenza per la gara di domenica. Sarà sicuramente l’appuntamento più atteso di tutto il weekend, dal momento che saranno in palio punti importanti in classifica: c’è grande equilibrio, sinora, in tutte le categorie, ogni weekend può essere importante avvicinandosi sempre di più il finale di stagione. Dopo aver raccolto importanti dati nella giornata di ieri, oggi i piloti saranno di nuovo in pista sul circuito del MotorLand di Aragon: obiettivo primario qualificazione diretta al Q2, per poi concentrarsi sulla pole position da conquistare. Moto3, le ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Archiviato il venerdì del Gran Premio d’con le prime due sessioni di prove libere per ogni categoria, quest’oggi sabato 17 settembre sono in programma FP3 (per laanche FP4) e soprattutto le, per determinare la griglia di partenza per la gara di domenica. Sarà sicuramente l’appuntamento più atteso di tutto il weekend, dal momento che saranno in palio punti importanti in classifica: c’è grande equilibrio, sinora, in tutte le categorie, ogni weekend può essere importante avvicinandosi sempre di più il finale di stagione. Dopo aver raccolto importanti dati nella giornata di ieri, oggi i piloti saranno di nuovo in pista sul circuito del MotorLand di: obiettivo primario qualificazione diretta al Q2, per poi concentrarsi sulla pole position da conquistare. Moto3, le ...

