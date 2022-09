La lite per un apprezzamento, poi la sparatoria: morto albanese a Turbigo (Di sabato 17 settembre 2022) Violenta rissa tra connazionali in occasione di una festa di compleanno. Dopo gli spari, l’aggressore è stato accerchiato e picchiato dai presenti: è in condizioni gravissime Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Violenta rissa tra connazionali in occasione di una festa di compleanno. Dopo gli spari, l’aggressore è stato accerchiato e picchiato dai presenti: è in condizioni gravissime

