La 15enne uccide il suo stupratore e viene condannata a risarcire 150mila dollari. Ma una raccolta fondi sul web la salva

Leggi su open.online

(Di sabato 17 settembre 2022) Un’adolescente vittima della tratta di esseri umani e di prostituzione minorile ha ucciso il suoed è statadila famiglia del suo violentatore. Ma, su GoFundMe, Leland Schipper, ex insegnante di matematica della ragazza ha lanciato una. Che ora ha raggiunto quasi 450mila. «Un’adolescente cheviolentata non deve essere, in nessun caso, in debito con la famiglia dello», ha dichiarato il docente. Succede a Iowa, negli Stati Uniti La giovane protagonista di questa vicenda, che da diverso tempo accende il dibattito in America, è Pieper Lewis che ha commesso l’omicidio nel 2020. Secondo quanto raccontato dalla 17enne, all’epoca ...