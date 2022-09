Federer | quale sarà il suo futuro? Lo scenario sorprendente

danielmendezp8 : RT @AlexaMargaRevo: Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di difendere il diritto internazionale, chiediamo alla cosiddetta roccafort… - Kalitacandanga : RT @AlexaMargaRevo: Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di difendere il diritto internazionale, chiediamo alla cosiddetta roccafort… - joselovaton10 : RT @AlexaMargaRevo: Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di difendere il diritto internazionale, chiediamo alla cosiddetta roccafort… - AlexaMargaRevo : Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di difendere il diritto internazionale, chiediamo alla cosiddetta rocca… - LorenzoAndreol4 : Proviamo a divertirci con qualche ipotesi. Qualora dovesse scegliere di allenare, quale sarebbe il giocatore/la gio… -

Corriere Milano

Roger"resterà sicuramente nel mondo del tennis". Parola di Marc Rosset, campione olimpico nel 1992 e numero 9 del mondo tre anni dopo. "Quel che la gente a volte non capisce è che una passione come ...Ovviamente si è avuto anche un momento tennis e si è parlato del ritiro di Rogere abbiamo accennato ai grandi ritiri nello Sport chiedendo a tuttiè stato l'addio allo sport che più ha ... Federer, alle origini di re Roger: quel ragazzino di 16 anni che perse in finale al torneo Bonfiglio Roger Federer "resterà sicuramente nel mondo del tennis". Parola di Marc Rosset, campione olimpico nel 1992 e numero 9 del mondo tre anni dopo. "Quel che la gente a volte non capisce è che una ...A 41 anni l’asso svizzero dice basta. Fuoriclasse in campo e fuori, marito e papà felice di 4 figli: «Vedere la mia famiglia fare il tifo per me è una sensazione che porterò con me sempre» ...