Alluvione Marche, Italia in ritardo sul sistema di allarme pubblico. Doveva essere attivo da giugno, avrebbe avvisato i cittadini con un sms (Di sabato 17 settembre 2022) Nando è rimasto intrappolato in casa, al primo piano. Giuseppe e suo figlio Andrea non sono riusciti a scappare dal garage dove erano scesi per cercare di salvare le auto. Noemi è stata trascinata via da acqua e fango dopo che era salita in macchina con sua madre Brunella, ancora tra i dispersi. In tutto sono al momento undici le vittime accertate dell’Alluvione nelle Marche. Per qualcuno poteva andare diversamente se in Italia fosse già attivo il sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert, come previsto da una direttiva europea? In caso di emergenze imminenti o catastrofi in corso, il servizio consentirebbe di inviare messaggi di allarme sui cellulari dei cittadini presenti nella zona a rischio. Verrebbe anche superato il problema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Nando è rimasto intrappolato in casa, al primo piano. Giuseppe e suo figlio Andrea non sono riusciti a scappare dal garage dove erano scesi per cercare di salvare le auto. Noemi è stata trascinata via da acqua e fango dopo che era salita in macchina con sua madre Brunella, ancora tra i dispersi. In tutto sono al momento undici le vittime accertate dell’nelle. Per qualcuno poteva andare diversamente se infosse giàilnazionale diIT-alert, come previsto da una direttiva europea? In caso di emergenze imminenti o catastrofi in corso, il servizio consentirebbe di inviare messaggi disui cellulari deipresenti nella zona a rischio. Verrebbe anche superato il problema ...

