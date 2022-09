Allegri: “Esonero, mi mancava, oramai mi viene da ridere. La squadra sta facendo bene” (Di sabato 17 settembre 2022) Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa prima di Monza-Juventus, sfida delicatissima per il futuro del tecnico bianconero. Le ultime prestazioni non esaltanti della squadra bianconera hanno messo in dubbio la permanenza di Allegri sulla panchina della Juve. Molto ha fatto discutere la risposta di Arrivabene che ad un tifoso ha detto: “Esonero Allegri? Poi lo paghi tu l’altro che arriva“. Una frase scherzosa ma che ha lasciato molte scorie soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Benfica in Champions League. Spalletti è tornato a parlare del suo possibile Esonero ed ha detto: “Sapete perché mi mancava parlare di Esonero? Perché quando c’è un mezzo risultato Allegri è in discussione. Mi diverte, capisco molto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Massimilianoparla in conferenza stampa prima di Monza-Juventus, sfida delicatissima per il futuro del tecnico bianconero. Le ultime prestazioni non esaltanti dellabianconera hanno messo in dubbio la permanenza disulla panchina della Juve. Molto ha fatto discutere la risposta di Arrivache ad un tifoso ha detto: “? Poi lo paghi tu l’altro che arriva“. Una frase scherzosa ma che ha lasciato molte scorie soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Benfica in Champions League. Spalletti è tornato a parlare del suo possibileed ha detto: “Sapete perché miparlare di? Perché quando c’è un mezzo risultatoè in discussione. Mi diverte, capisco molto ...

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - romeoagresti : #Allegri: “Perché mi mancava la voce riguardante l’esonero? Perché quando c’è un mezzo risultato finisco in discussione. Questo mi diverte”. - calciomercatoit : ?? - AndreaBriganti6 : RT @CesareCariddi: #Allegri parla in pieno delirio di onnipotenza, vaneggiando e pontificando come se venisse dalla stagione più vincente d… - Adnkronos : #Juventus, Allegri: 'Rischio esonero? Discorso divertente'. #ultimora -