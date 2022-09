“Va rivisto, ma non deve essere cancellato”, Tito Boeri difende i princìpi del reddito di cittadinanza | VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) Si poteva fare meglio, si può modificare affinché tutti i problemi e le incongruenze che si sono palesate nel corso di questi 3 anni e mezzo vengano sanificate. Ma non deve essere cancellato. Questo è il pensiero dell’economista Tito Boeri sul reddito di cittadinanza. L’ex Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita (su La7) – ha difeso si princìpi alla base di quel sussidio, sottolineando come la misura debba essere necessariamente migliorata (e anche attualizzata), ma anche che non si possa procedere con la sua cancellazione integrale perché ci sarebbero notevoli riflessi negativi sulla tenuta sociale del Paese. Tito Boeri dice che il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Si poteva fare meglio, si può modificare affinché tutti i problemi e le incongruenze che si sono palesate nel corso di questi 3 anni e mezzo vengano sanificate. Ma non. Questo è il pensiero dell’economistasuldi. L’ex Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita (su La7) – ha difeso sialla base di quel sussidio, sottolineando come la misura debbanecessariamente migliorata (e anche attualizzata), ma anche che non si possa procedere con la sua cancellazione integrale perché ci sarebbero notevoli riflessi negativi sulla tenuta sociale del Paese.dice che il ...

AuroraB67319288 : Esporre un pensiero critico su #DuyBeni dicendo che c’è qualcosa che non va, che qualcosa deve essere rivisto, non… - giosivi : #Fiorentina e via con il soliti commenti su Commisso e Pradè è un film brutto già visto e rivisto tutte le volte che la squadra non va bene. - neXtquotidiano : “Va rivisto, ma non deve essere cancellato”, Tito #Boeri - a #PiazzaPulita - difende i princìpi del reddito di citt… - antonio03764013 : @agorarai @iosonocarrara Pezzi di merda si interviene prima dei disastri pulendo gli argini dei fiumi e creando opp… - DenaroIdolo : @DSantanche MI AUGURO CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA VENGA ABOLITO, E RIVISTO E CHE VENGANO AIUTARE SOLO LE PERSONE… -