Principe Harry, compleanno triste: l'ultimo messaggio nel biglietto di auguri della regina Elisabetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Principe Harry , ieri 15 settembre, ha compiuto 38 anni . E ha trascorso il suo compleanno sottoponendosi ai preparativi per il funerale della regina , scomparsa la scorsa settimana. Non sarà stato ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Il, ieri 15 settembre, ha compiuto 38 anni . E ha trascorso il suosottoponendosi ai preparativi per il funerale, scomparsa la scorsa settimana. Non sarà stato ...

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - TgLa7 : #MeghanMarkle, la duchessa di #Sussex, non andrà a #Balmoral con il principe #Harry che andrà da solo al capezzale… - redazionerumors : Il Duca di Sussex ha dovuto posticipare ancora una volta l'uscita del suo libro di memorie. In seguito alla morte d… - RegalinoV : L’uscita del libro di memorie del principe Harry rinviata per rispetto alla Regina, a quando?… -