MotoGP, Aleix Espargaró: “Giornata strana viste le due cadute. Manca un po’ di fiducia, ma la velocità c’è” (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo una prima sessione di prove libere (per il Gran Premio di Aragon 2022) conclusa in prima posizione, le FP2 (con conseguente classifica combinata) non sono andate propriamente come previsto per Aleix Espargaró; la sua posizione finale al termine del venerdì di prove libere è appena la tredicesima. Non un perfetto inizio di weekend dunque per il pilota della Aprilia, la cui Giornata è stata inoltre contraddistinta da due cadute che però, per fortuna, non hanno avuto alcuna conseguenza fisica. Per poter essere competitivo sia domani con le qualifiche che domenica in gara serve qualcosa in più. A testimoniare quanto detto sono le stesse parole dello spagnolo riportate da Marca: “Questa Giornata è stata strana, sono caduto due volte, non ricordo quando sia successo l’ultima volta. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo una prima sessione di prove libere (per il Gran Premio di Aragon 2022) conclusa in prima posizione, le FP2 (con conseguente classifica combinata) non sono andate propriamente come previsto per; la sua posizione finale al termine del venerdì di prove libere è appena la tredicesima. Non un perfetto inizio di weekend dunque per il pilota della Aprilia, la cuiè stata inoltre contraddistinta da dueche però, per fortuna, non hanno avuto alcuna conseguenza fisica. Per poter essere competitivo sia domani con le qualifiche che domenica in gara serve qualcosa in più. A testimoniare quanto detto sono le stesse parole dello spagnolo riportate da Marca: “Questaè stata, sono caduto due volte, non ricordo quando sia successo l’ultima volta. ...

SkySportMotoGP : ?? Aleix Espargaró è il migliore del primo turno Alle sue spalle Bagnaia e Rins. Ottavo il leader del Mondiale, Quar… - FormulaPassion : #MotoGP / Buon venerdì per Maverick Vinales; più indietro Aleix Espargarò #AragonGP - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: 'Il modo in cui stiamo lavorando in Aprilia è fantastico, sento che in futuro sarò davvero molto forte. Duello all'ultimo… - gponedotcom : 'Il modo in cui stiamo lavorando in Aprilia è fantastico, sento che in futuro sarò davvero molto forte. Duello all'… - Motorsport_IT : #MotoGP | Vinales: 'Punto alla vittoria, anche contro Aleix' #AragonGP -