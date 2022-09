LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giappone in testa, tra poco sarà il momento delle Farfalle! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:34 Tocca al Portogallo ai 5 cerchi. 15:31 54.000 per la Germania, stanno fioccando errori un po’ ovunque. 15:28 La Grecia perde due posizioni: 27.850 nell’esercizio misto e 58.800 di totale 15:26 Brutta perdita, con il Cerchio che è uscito addirittura fuori pedana. 15:25 E’ il momento della Germania ai 5 cerchi. 15:22 ARRIVA LA BORDATA DEL Giappone! 33.750 ai cinque cerchi per le nipponiche che, con 59.800, volano al comando. Le asiatiche rimpiangeranno gli errori nell’esercizio misto. 15:19 Tocca alla Grecia ai nastri e alle palle, attenzione perchè le elleniche erano al comando dopo la prima rotazione. 15:17 Ultima posizione per il Kazakistan con 45.100 di totale. 15:14 Il Giappone prova la rimonta impossibile con i 5 cerchi, serve un esercizio sopra i 33 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:34 Tocca al Portogallo ai 5 cerchi. 15:31 54.000 per la Germania, stanno fioccando errori un po’ ovunque. 15:28 La Grecia perde due posizioni: 27.850 nell’esercizio misto e 58.800 di totale 15:26 Brutta perdita, con il Cerchio che è uscito addirittura fuori pedana. 15:25 E’ ildella Germania ai 5 cerchi. 15:22 ARRIVA LA BORDATA DEL! 33.750 ai cinque cerchi per le nipponiche che, con 59.800, volano al comando. Le asiatiche rimpiangeranno gli errori nell’esercizio misto. 15:19 Tocca alla Grecia ai nastri e alle palle, attenzione perchè le elleniche erano al comando dopo la prima rotazione. 15:17 Ultima posizione per il Kazakistan con 45.100 di totale. 15:14 Ilprova la rimonta impossibile con i 5 cerchi, serve un esercizio sopra i 33 ...

