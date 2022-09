Ha dovuto ammettere il tradimento del marito a causa di Street View ma Google non la risarcisce (Di venerdì 16 settembre 2022) La donna sostiene che il marito ha scoperto il tradimento su Street View ma Google è riuscito a non risarcire la donna perché, secondo i giudici, mancava la prova schiacciante che proprio il consulto di Google Maps fosse alla base della fine della relazione. L’auto della donna che non ha ottenuto il risarcimento era stata ripresa senza oscurare la targa in un luogo che ha contribuito al fatto che il marito scoprisse il tradimento ma, nonostante questo, per i giudici manca la prova che che ci sia un legame diretto tra quella che è – a tutti gli effetti – violazione della privacy e la scoperta della relazione extraconiugale. LEGGI ANCHE >>> La ragazza che pattina sulla A10 perché stava «seguendo Google Maps» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 settembre 2022) La donna sostiene che ilha scoperto ilsumaè riuscito a non risarcire la donna perché, secondo i giudici, mancava la prova schiacciante che proprio il consulto diMaps fosse alla base della fine della relazione. L’auto della donna che non ha ottenuto il risarcimento era stata ripresa senza oscurare la targa in un luogo che ha contribuito al fatto che ilscoprisse ilma, nonostante questo, per i giudici manca la prova che che ci sia un legame diretto tra quella che è – a tutti gli effetti – violazione della privacy e la scoperta della relazione extraconiugale. LEGGI ANCHE >>> La ragazza che pattina sulla A10 perché stava «seguendoMaps» ...

