Energia | in dl aiuti ter anche norme attuazione Pnrr | disciplina istituti tecnici**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il decreto aiuti ter, sul tavolo del Cdm in corso a Palazzo Chigi, contiene alcune norme di attuazione del Pnrr, in particolare con modifiche alla disciplina degli istituti Tecnici Superiori. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm in corso. Sul tavolo c'è inoltre il rifinanziamento di 10 milioni per le scuole paritarie.

