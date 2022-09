Coppa Davis, Italia qualificata, ma non ancora prima nel girone: cosa serve contro la Svezia (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘Italia ha vinto i due singolari contro l’Argentina nel girone A delle Finals di Coppa Davis 2022: gli azzurri di Filippo Volandri sono aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, ma non sono ancora certi del primo posto. Andiamo a scoprire cosa servirà all’Italia per ottenerlo (Spoiler: l’esito del doppio con l’Argentina è ininfluente). REGOLAMENTO Coppa Davis 2022 57.2 Punteggio – Round Robin della settimana delle finali 57.2.1 La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. 57.2.3 La classifica finale di ciascun gruppo sarà determinata da quanto segue (cioè determinato dal primo dei seguenti criteri applicabili, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘ha vinto i due singolaril’Argentina nelA delle Finals di2022: gli azzurri di Filippo Volandri sono aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, ma non sonocerti del primo posto. Andiamo a scoprireservirà all’per ottenerlo (Spoiler: l’esito del doppio con l’Argentina è ininfluente). REGOLAMENTO2022 57.2 Punteggio – Round Robin della settimana delle finali 57.2.1 La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. 57.2.3 La classifica finale di ciascun gruppo sarà determinata da quanto segue (cioè determinato dal primo dei seguenti criteri applicabili, ...

