Camorra | arrestato latitante con “reddito” accusato di omicidio

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasavatore (Na) – Eradallo scorso gennaio e percepiva ildi cittadinanza, Antonio Pezzella, 67 anni, ritenuto affiliato al clan Amato-Pagano,a Casavatore (Napoli) dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli. Pezzella si è sottratto a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Assise d’Appello di Napoli ed è ritenuto gravemente indiziato dell’e dell’occultamento del cadavere di Gaetano De Pascale, cugino del boss Paolo di Lauro, ucciso nel novembre del 2004 durante la cosiddetta “prima faida di Scampia”. Il 67enne è stato individuato in un’abitazione di Casavatore, comune dell’hinterland dove è nato il 14 ottobre del 1954, al termine di una complessa indagine che ha tenuto sotto un costante ...

