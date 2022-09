Anzio, al via la progettazione definitiva per il recupero del Paradiso sul Mare (Di venerdì 16 settembre 2022) Anzio – Ad Anzio, dopo l’ultimo sopralluogo tecnico di ieri mattina, è partita la progettazione definitiva per il recupero integrale dello storico edificio liberty del Paradiso sul Mare, sulla Riviera Zanardelli, fortemente voluto dal Sindaco, Candido De Angelis e finanziato dallo Stato con circa 8 milioni di euro. Lo Studio Tecnico, incaricato dal Ministero delle Infrastrutture, lavorerà per ultiMare la progettazione dell’importante intervento entro il prossimo mese di novembre, con l’obiettivo di consentire al Ministero stesso di espletare le procedure di gara all’inizio del 2023. L’avvio della progettazione definitiva dell’opera è il frutto del tavolo di lavoro permanente, tra gli Uffici del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– Ad, dopo l’ultimo sopralluogo tecnico di ieri mattina, è partita laper ilintegrale dello storico edificio liberty delsul, sulla Riviera Zanardelli, fortemente voluto dal Sindaco, Candido De Angelis e finanziato dallo Stato con circa 8 milioni di euro. Lo Studio Tecnico, incaricato dal Ministero delle Infrastrutture, lavorerà per ultiladell’importante intervento entro il prossimo mese di novembre, con l’obiettivo di consentire al Ministero stesso di espletare le procedure di gara all’inizio del 2023. L’avvio delladell’opera è il frutto del tavolo di lavoro permanente, tra gli Uffici del ...

