WTA Chennai 2022: Gracheva e Linette accedono ai quarti di finale. Eliminata Tatjana Maria (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è conclusa poco fa un’altra giornata del WTA 250 di Chennai. Sul cemento indiano si sono disputati oggi i restanti match valevoli per gli ottavi di finale e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano ai quarti di finale Varvara Gracheva e Magda Linette. La russa (testa di serie n.2) batte per 6-1 7-5 la canadese Carol Zhao, mentre la polacca (n.3 del seeding) sconfigge la russa Oksana Selekhmeteva per 6-2 6-0. Negli altri incontri di giornata l’argentina Nadia Podoroska vince contro la tedesca Tatjana Maria (n.4 del torneo) con il punteggio di 3-6 6-2 7-6(6) e la britannica Katie Swan supera la russa Anastasia Gasanova per 7-6(5) 6-2. Roger Federer annuncia il ritiro dopo la Laver Cup ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è conclusa poco fa un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento indiano si sono disputati oggi i restanti match valevoli per gli ottavi die il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano aidiVarvarae Magda. La russa (testa di serie n.2) batte per 6-1 7-5 la canadese Carol Zhao, mentre la polacca (n.3 del seeding) sconfigge la russa Oksana Selekhmeteva per 6-2 6-0. Negli altri incontri di giornata l’argentina Nadia Podoroska vince contro la tedesca(n.4 del torneo) con il punteggio di 3-6 6-2 7-6(6) e la britannica Katie Swan supera la russa Anastasia Gasanova per 7-6(5) 6-2. Roger Federer annuncia il ritiro dopo la Laver Cup ...

