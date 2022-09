Violento nubifragio sulla città | allagamenti | danni e traffico in tilt

(Di giovedì 15 settembre 2022)a Trieste, è successo nella tarda mattinata di oggi 15 settembre. A causa del maltempo ci sono stati, alberi e rami caduti, questi sono solo alcuni degli interventi nei quali sono attualmente impiegati i vigili del fuoco del comando locale, impegnati con tutte le squadre disponibili per risolvere ie aiutare i cittadini. Disagi anche al. Anche in piazza Unità d’Italia si è formato qualche piccolo allagamento. Al momento sono una quarantina le richieste giunte alla sala operativa del comando e le telefonate continuano ad arrivare. In questo momento i pompieri triestini stanno operando per risolvere problemi dati da, alberi e rami caduti. È il caso di piazza Carlo Alberto dove due grandi rami sono caduto danneggiando fortemente tre autovetture e uno ...

Maltempo, Trieste di nuovo sott'acqua: pesanti allagamenti dopo violento nubifragio - Violento nubifragio a Trieste, strade allagate e alberi caduti - Violento nubifragio su #Trieste

...di, in particolare su alcuni dei settori centrali (principalmente Toscana e Umbria fin ora) e sul nordest, con maltempo in queste ore in azione sul Friuli Venezia Giulia.maltempo ...... in casa altra droga: arrestato un giovane di San Daniele Spaccio di cocaina a Udine, arrestati marito e moglie Maltempo in Fvg, prorogata l'allerta meteo della protezione civile...MeteoWeb Piogge da record sono state registrate oggi nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di maltempo. Secondo quanto riporta la Protezione Civile regionale… Leggi ...CIVITAVECCHIA - Grande lavoro per i Vigili del fuoco che, da questa mattina all'alba, sono impegnati su tutto il territorio a causa delle cattive condizioni meteo. Numerosi gli interventi che hanno vi ...