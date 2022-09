PARAMOUNT+ DA OGGI IN ITALIA CON UNA SORPRESA. E SI ASSICURA BENIGNI E VERDONE (Di giovedì 15 settembre 2022) È arrivato il giorno dell’arrivo di Paramount + in ITALIA. Se n’è parlato tanto e OGGI finalmente chi vorrà potrà godersi tutto lo spettacolo della nuova piattaforma streaming del gruppo americano che promette di poter battagliare ad armi pari con i competitor già affermati. E Paramount fa sul serio sin da subito non solo con un catalogo di tutto rispetto pieno di esclusive, ma anche dal punto di vista commerciale con un prezzo di lancio davvero aggressivo. Per chi vorrà abbonarsi da qui al 25 settembre usufruirà infatti di prezzo speciale di soli 4,99€ al mese per 12 mesi rispetto ai €7,99€ standard, sempre disponibile anche la versione annuale a €79,90 che permette di risparmiare circa 2 mesi rispetto all’abbonamento mensile standard. LE NOVITA’ ITALIANE Dell’offerta di Paramount + ne abbiamo abbondantemente parlato QUI, ma ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 15 settembre 2022) È arrivato il giorno dell’arrivo di Paramount + in. Se n’è parlato tanto efinalmente chi vorrà potrà godersi tutto lo spettacolo della nuova piattaforma streaming del gruppo americano che promette di poter battagliare ad armi pari con i competitor già affermati. E Paramount fa sul serio sin da subito non solo con un catalogo di tutto rispetto pieno di esclusive, ma anche dal punto di vista commerciale con un prezzo di lancio davvero aggressivo. Per chi vorrà abbonarsi da qui al 25 settembre usufruirà infatti di prezzo speciale di soli 4,99€ al mese per 12 mesi rispetto ai €7,99€ standard, sempre disponibile anche la versione annuale a €79,90 che permette di risparmiare circa 2 mesi rispetto all’abbonamento mensile standard. LE NOVITA’NE Dell’offerta di Paramount + ne abbiamo abbondantemente parlato QUI, ma ...

