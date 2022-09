Monteverde in fermento | arriva il principe Alberto di Monaco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Il prossimo 4 ottobre ildifarà tappa nel comune di. Ilvisita per la prima volta un feudo che in passato è appartenuto alla famiglia Grimaldi. Era il 1532 quando dalla cima del castello si delimitavano le linee per circoscrivere l’area geografica di appartenenza al feudo dei Grimaldi, nobile famiglia di Genova, allora rappresentata dal Marchese Onorato (1532 -1581). E’ l’ennesima soddisfazione per il comune guidato dal sindaco, Antonio Vella che in questi giorni lavora per accogliere al meglio il. Un’altra grande soddisfazione per la comunitàse che vanta già un legame illustre, quello con il premier Mario ...