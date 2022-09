Midtjylland-Lazio, Sarri prende due gol in un minuto: disastrosa la difesa biancoceleste (VIDEO) (Di giovedì 15 settembre 2022) Disastro Lazio nel primo tempo in casa del Midtjylland. La squadra di Sarri ha subito due gol nel giro di un minuto effettivo, anche se nel mezzo c’è un lungo controllo Var dopo la prima rete. Al 26? il vantaggio firmato Paulinho, difesa da horror della formazione biancoceleste, che concede una traversa e poi sulla ribattuta fa banchettare in area i padroni di casa. Si riprende a giocare e c’è il raddoppio firmato Kaba al 30?, ancora per un errore difensivo, in particolare di Gila. In alto e di seguito i VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Disastronel primo tempo in casa del. La squadra diha subito due gol nel giro di uneffettivo, anche se nel mezzo c’è un lungo controllo Var dopo la prima rete. Al 26? il vantaggio firmato Paulinho,da horror della formazione, che concede una traversa e poi sulla ribattuta fa banchettare in area i padroni di casa. Si ria giocare e c’è il raddoppio firmato Kaba al 30?, ancora per un errore difensivo, in particolare di Gila. In alto e di seguito i. SportFace.

