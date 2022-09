Meteo, Giuliacci fa sul serio: "Dieci gradi in meno, ecco quando" (Di giovedì 15 settembre 2022) L'estate è ufficialmente finita: l'autunno arriverà in Italia nei prossimi giorni. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito: "Il caldo e la siccità sono i due gravi eventi calamitosi che hanno stravolto il clima dell'Italia negli ultimi mesi con ripercussioni sul nostro stato di benessere e con gravi danni all'ambiente. Ma, finalmente, per entrambi gli eventi ci sono notizie positive per i giorni a venire". Il brusco calo delle temperature dovrebbe cominciare giovedì 15 settembre al Centronord. Poi dal 16 il crollo dovrebbe interessare anche il Sud e le Isole. "Le temperature scenderanno entro il 18 settembre a 20-23 gradi al Centronord, 23-25 gradi al Sud e Sardegna, 27-30 sulla Sicilia - si legge ancora sul sito del Meteorologo -. Ulteriore calo tra 21 e 23 settembre con massime di 19-21 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) L'estate è ufficialmente finita: l'autunno arriverà in Italia nei prossimi giorni. Lo spiega Mariosul suo sito: "Il caldo e la siccità sono i due gravi eventi calamitosi che hanno stravolto il clima dell'Italia negli ultimi mesi con ripercussioni sul nostro stato di benessere e con gravi danni all'ambiente. Ma, finalmente, per entrambi gli eventi ci sono notizie positive per i giorni a venire". Il brusco calo delle temperature dovrebbe cominciare giovedì 15 settembre al Centronord. Poi dal 16 il crollo dovrebbe interessare anche il Sud e le Isole. "Le temperature scenderanno entro il 18 settembre a 20-23al Centronord, 23-25al Sud e Sardegna, 27-30 sulla Sicilia - si legge ancora sul sito delrologo -. Ulteriore calo tra 21 e 23 settembre con massime di 19-21 ...

