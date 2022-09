Matteo Renzi su Carlo Calenda: “Siamo come due piccioncini…quando c’è l’amore c’è tutto” (Di giovedì 15 settembre 2022) Ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il leader di Italia Viva Matteo Renzi è tornato ad esprimersi sulle elezioni del 25 settembre. In merito all’alleanza con Azione di Carlo Calenda, il suo “collega” del Terzo Polo, l’ex Premier ha rassicurato gli elettori e ha detto: “Con Carlo Siamo due piccioncini, quando c’è l’amore c’e’ tutto…”. Poi, esprimendosi in merito al netto vantaggio della coalizione di Centrodestra registrato dai sondaggi politici, Renzi ha affermato: “Una settimana fa mi sembrava scritto che la destra vincesse le elezioni. Vedevo i sondaggi e sentivo. Poi ho visto che loro iniziavano a litigare e ho iniziato a pensare che non siano così saldi. Allora ho pensato che la vera scommessa debba essere la nostra ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il leader di Italia Vivaè tornato ad esprimersi sulle elezioni del 25 settembre. In merito all’alleanza con Azione di, il suo “collega” del Terzo Polo, l’ex Premier ha rassicurato gli elettori e ha detto: “Condue piccioncini, quando c’èc’e’…”. Poi, esprimendosi in merito al netto vantaggio della coalizione di Centrodestra registrato dai sondaggi politici,ha affermato: “Una settimana fa mi sembrava scritto che la destra vincesse le elezioni. Vedevo i sondaggi e sentivo. Poi ho visto che loro iniziavano a litigare e ho iniziato a pensare che non siano così saldi. Allora ho pensato che la vera scommessa debba essere la nostra ...

