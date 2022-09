Marte, Nasa scopre molecole organiche: “Possibili tracce di vita” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – molecole organiche nelle rocce su Marte, “una possibile firma della vita”. Il rover Perseverance, inviato dalla Nasa sul pianeta rosso, ha raccolto campioni di rocce in un’area ritenuta particolarmente significativa dagli scienziati, come rende noto l’agenzia spaziale americana dal proprio sito. Nelle rocce, secondo la Nasa, sono presenti molecole organiche potenzialmente riconducibili “a una sostanza o a una struttura che potrebbe costituire la prova dell’esistenza di una vita passata” su Marte “ma che potrebbero anche essere state prodotte senza che ci fosse vita”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –nelle rocce su, “una possibile firma della”. Il rover Perseverance, inviato dallasul pianeta rosso, ha raccolto campioni di rocce in un’area ritenuta particolarmente significativa dagli scienziati, come rende noto l’agenzia spaziale americana dal proprio sito. Nelle rocce, secondo la, sono presentipotenzialmente riconducibili “a una sostanza o a una struttura che potrebbe costituire la prova dell’esistenza di unapassata” su“ma che potrebbero anche essere state prodotte senza che ci fosse”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

