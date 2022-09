Le prime pagine di oggi (Di giovedì 15 settembre 2022) Le interferenze russe sulla politica mondiale, il discorso sullo stato dell’Unione di von der Leyen, e Cristoforetti comandante della Stazione Spaziale Internazionale Leggi su ilpost (Di giovedì 15 settembre 2022) Le interferenze russe sulla politica mondiale, il discorso sullo stato dell’Unione di von der Leyen, e Cristoforetti comandante della Stazione Spaziale Internazionale

DiMarzio : #Buonanotte con le prime pagine dei #quotidiani sportivi e non in edicola oggi #15settembre - ilpost : Le prime pagine di oggi - PatriziaFrezza3 : RT @michele_geraci: Suppongo, queste notizie non arrivino nelle prime pagine, anche perché creerebbero un certo imbarazzo nel governo #Drag… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 15 settembre 2022 ?? Tuttosport - 'Juve-Allegri Ora basta' Corriere dello Sport… - skychat52 : @ViVilaVitaOra @LaVeritaWeb Ma questo è un personaggio da quattro soldi che non merita tutto questo clamore queste prime pagine. -