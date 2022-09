Lavorava a Partita Iva, ma era un dipendente: Pd Lecce e Bellanova condannati e multati (Di giovedì 15 settembre 2022) L’accusa è di avere utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa, tenendolo come Co.co.co e a Partita Iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo il Pd di Lecce è stato condannato dalla Corte di appello di Lecce a pagare a Maurizio Pascali oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido con l’ex ministro Teresa Bellanova. È questo l’esito di una causa durata, sino ad ora, 8 anni. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022) L’accusa è di avere utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa, tenendolo come Co.co.co e aIva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era undel partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo il Pd diè stato condannato dalla Corte di appello dia pagare a Maurizio Pascali oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido con l’ex ministro Teresa. È questo l’esito di una causa durata, sino ad ora, 8 anni.

