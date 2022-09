L’Arabia offre 138 mln per la Supercoppa Final Four (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Arabia Saudita ha deciso di presentare una maxi-offerta alla Serie A per confermare l’accordo sulla Supercoppa italiana. Lo riporta MF-Milano Finanza, spiegando che alla massima lega calcistica italiana è stata recapitata una proposta vincolante da 138 milioni di euro. Il rinnovo prevede una durata di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 settembre 2022)Saudita ha deciso di presentare una maxi-offerta alla Serie A per confermare l’accordo sullaitaliana. Lo riporta MF-Milano Finanza, spiegando che alla massima lega calcistica italiana è stata recapitata una proposta vincolante da 138 milioni di euro. Il rinnovo prevede una durata di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

abdou_attari : RT @CalcioFinanza: L’Arabia Saudita offre 138 milioni per la Supercoppa italiana stile Final Four - CalcioFinanza : L’Arabia Saudita offre 138 milioni per la Supercoppa italiana stile Final Four - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Arabia offre 140 mln per la Supercoppa Final Four: L’Arabia Saudita ha deciso di presentare… - napolista : Milano Finanza: l’Arabia Saudita offre alla Serie A 138 milioni per la Supercoppa Il triplo dell’attuale contratto… - MilanoFinanza : Supercoppa, l’Arabia Saudita offre alla Lega Calcio 138 milioni per tenere il torneo a Riad per sei anni… -