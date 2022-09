James Rodriguez, visite mediche completate con l’Olympiakos (Di giovedì 15 settembre 2022) James Rodriguez ha ultimato le visite mediche con l’Olympiakos in mattinata e si appresta a firmare con il club greco James Rodriguez ha effettuato le visite mediche questa mattina con l’Olympiakos. Il colombiano nel pomeriggio firmerà con la squadra greca. Il mercato degli ateniesi non si conclude però qui: in arrivo anche Cedric Bakambu dal Marsiglia, che è atterrato in città da poco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022)ha ultimato leconin mattinata e si appresta a firmare con il club grecoha effettuato lequesta mattina con. Il colombiano nel pomeriggio firmerà con la squadra greca. Il mercato degli ateniesi non si conclude però qui: in arrivo anche Cedric Bakambu dal Marsiglia, che è atterrato in città da poco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zanetinter1 : @Erik_4000 @MCriscitiello succederà come con pepe e james rodriguez nulla di fatto..vedi già non ha detto più nulla… - sportli26181512 : Olympiacos, è fatta per James Rodriguez: L'Olympiacos chiude il mercato con il botto. Il colombiano James Rodriguez… - zazoomblog : Da Twitter – James Rodriguez all’Olympiacos affare pronto per essere completato! Mi è stato detto che il Colo… -… - rompipallex : QUELLE PREDATOR POI I FLASHBACK DI GUERRA MONDIALE 2K14 E JAMES RODRIGUEZ CHE GOATEGGIAVA MA CHE NE SAPETE VOI - 71Dajack : @Fabry27 Nemmeno loro? Vabbè ma non li conoscono, volevano James Rodriguez ???? -