I corridoi dove tutto inizia: Bruce Nauman e la condizione umana (Di giovedì 15 settembre 2022) Bruce Nauman è uno degli artisti che hanno dato forma al modo in cui oggi pensiamo all'arte contemporanea, uno di quelli che hanno fornito un nuovo alfabeto, prima ancora che un nuovo vocabolario. Guardando le sue opere che oggi sono esposte in Pirelli HangarBicocca a Milano si ha la sensazione di osservare, per citare Roland Barthes, il grado zero dell'arte del presente. La mostra "Neons Corridors Rooms" è un progetto ambizioso e magnifico, che riporta nello spazio milanese l'intensità di esposizioni indimenticabili, come quelle di Juan Munoz o Philippe Parreno. E lo fa sfruttando la struttura dei corridoi di Nauman, che sono un vero e proprio luogo del contemporaneo. "Il visitatore - ha detto ad askanews il direttore artistico Pirelli HangarBicocca, Vicente Todolì - diventa protagonista, è più cosciente del suo ...

