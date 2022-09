(Di giovedì 15 settembre 2022) La mia lettrice Monica Ballard ha un consiglio per te, : “Se non chiedi con insistenza e non accogli con entusiasmo i doni che l’universo ha in serbo per te, forse dovrai accontentarti di cianfrusaglie. Quindi non accontentarti mai”.... Leggi

i96Hmmo : @ONLY_ANG3L__ quante volte hai visto louis mado piango tantissimo te lo giuro ariete io l'ho amata, è stata dolcissima ?? - ONLY_ANG3L__ : @suicidejokesss allora: louis (milano1), psicologi, concertone 1maggio, ultimo, blanco, fabrizio moro, louis (roma)… - ONLY_ANG3L__ : @i96Hmmo allora: louis (milano1), psicologi, concertone 1maggio, ultimo, blanco, fabrizio moro, louis (roma), louis… - suicidejokesss : @ONLY_ANG3L__ ariete e louis, tu? - quello_Lee : io con la luna in bilancia e l'ascendente ariete pensieri sono stati pensati -

Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per il 16 settembre secondo Paolo Fox.In questi giorni avete una visione più chiara sul futuro, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Oggi, però, fate attenzione alle polemiche inutili. Toro Plutone in ottimo aspetto vi ...Per Terzo polo e M5s, il segretario Pd segue la strategia dell': " Calenda e Renzi usano Draghi per lucrare uno 0,5% in più". E poi: "C'è stata la volontà di due leader, Conte e Calenda, di ...L’oroscopo Branko settimanale del 16 al 22 settembre 2022: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli. Settimana da favola per Ariete ...La Bilancia è sempre molto tenera, lo Scorpione può essere geloso con il partner e il Capricorno può concludere degli esami universitari ...