Ungheria, le donne che chiedono l'aborto obbligate ad ascoltare 'il battito cardiaco del feto' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uno dei pochi diritti civili ancora applicati rischia di venire limitato in modo drastico. Da giovedì 15 settembre le donne ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uno dei pochi diritti civili ancora applicati rischia di venire limitato in modo drastico. Da giovedì 15 settembre le...

ignaziocorrao : Eccolo qua, il modello ungherese che tanto piace alla nostra destra. Una legge che obbliga le donne che chiedono l'… - repubblica : Ungheria, stretta del governo sull'aborto: 'Le donne ascoltino il battito del cuore del feto' - tommoxcliff : RT @sailor_snickers: In Ungheria sarà obbligatorio far ascoltare il battito del feto alle donne che abortiranno Non mi capaciterò mai di t… - Liliwt91 : RT @sailor_snickers: In Ungheria sarà obbligatorio far ascoltare il battito del feto alle donne che abortiranno Non mi capaciterò mai di t… - nocchi_rita : RT @sailor_snickers: In Ungheria sarà obbligatorio far ascoltare il battito del feto alle donne che abortiranno Non mi capaciterò mai di t… -