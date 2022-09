Teresa Bellanova perde la causa con l’ex portaborse: con il Pd dovrà risarcire oltre 50mila euro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Teresa Bellanova e il Pd provinciale di Lecce hanno utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa e “portaborse” tenendolo come co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo la sezione lavoro della Corte di appello di Lecce lo ha condannato a pagare a Maurizio Pascali oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido con l’ex ministro renziano, ora presidente di Italia Viva. Una causa di lavoro che risale a quando la Bellanova era nel Pd “L’attività di Pascali era meramente esecutiva delle richieste degli esponenti del Pd, rispetto ai quali si poneva come ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022)e il Pd provinciale di Lecce hanno utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa e “” tenendolo come co.co.co e a partita iva per 1.200lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo la sezione lavoro della Corte di appello di Lecce lo ha condannato a pagare a Maurizio Pascali, di cui 6.700 in solido conministro renziano, ora presidente di Italia Viva. Unadi lavoro che risale a quando laera nel Pd “L’attività di Pascali era meramente esecutiva delle richieste degli esponenti del Pd, rispetto ai quali si poneva come ...

