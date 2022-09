"Saranno mesi difficili per l'Ue. Ma le sanzioni resteranno", dice Von der Leyen (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bruxelles. Nella sua guerra contro l'Ucraina e l'Unione europea “Putin fallirà e l'Europa prevarrà”, ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione oggi davanti al Parlamento europeo, annunciando un pacchetto di misure sull'energia che dovrebbe consentire agli stati membri di raccogliere 140 miliardi di euro “per attutire direttamente il colpo" della crisi energetica. “Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina”, ha spiegato von der Leyen. Questa è una guerra contro la nostra energia, una guerra contro la nostra economia, una guerra contro i nostri valori e una guerra contro il nostro futuro. Questo riguarda l'autocrazia contro la democrazia. Con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l'Europa prevarrà”. Secondo von der Leyen, l'Ue non ha esitato a rispondere alla Russia dopo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bruxelles. Nella sua guerra contro l'Ucraina e l'Unione europea “Putin fallirà e l'Europa prevarrà”, ha detto Ursula von dernel suo discorso sullo Stato dell'Unione oggi davanti al Parlamento europeo, annunciando un pacchetto di misure sull'energia che dovrebbe consentire agli stati membri di raccogliere 140 miliardi di euro “per attutire direttamente il colpo" della crisi energetica. “Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina”, ha spiegato von der. Questa è una guerra contro la nostra energia, una guerra contro la nostra economia, una guerra contro i nostri valori e una guerra contro il nostro futuro. Questo riguarda l'autocrazia contro la democrazia. Con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l'Europa prevarrà”. Secondo von der, l'Ue non ha esitato a rispondere alla Russia dopo ...

