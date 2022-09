Regina Elisabetta, l'abbraccio di Londra. E' partita la processione verso Westminster (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il corteo, guidato da Re Carlo III e i suoi fratelli, è partito alle 14:22 locali da Buckingham Palace. La coda davanti a Westminster Hall è già lunga 16 km. Voli sospesi sulla ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il corteo, guidato da Re Carlo III e i suoi fratelli, è partito alle 14:22 locali da Buckingham Palace. La coda davanti aHall è già lunga 16 km. Voli sospesi sulla ...

sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - davided81 : La Regina Elisabetta che tira giù la lista per dividere i suoi averi in 32 testamenti #SpecialeTg5 - BanfiMaura13 : Ho avuto la fortuna di andare in Inghilterra ???? negli anni delle medie perché la mia direttrice di scuola organizza… -