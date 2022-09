Re Carlo III licenzia lo staff di Clarence House: “Non c’è più bisogno di voi”. I dipendenti in rivolta: “Sono tutti lividi, non meritavano questo trattamento” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Carlo III licenzia senza preavviso i propri dipendenti. La notizia l’ha pubblicata nientemeno che il Guardian e riguarda decine di membri del personale di Clarence House, la residenza ufficiale di Carlo quando era principe del Galles. I malcapitati che si erano comunque prodigati di lavorare 24 ore su 24 nelle concitate ore della dipartita della regina Elisabetta, hanno ricevuto una lettera di licenziamento dal nuovo Re. Secondo quanto riporta il Guardian sarebbero finiti nella lista i segretari privati, l’ufficio finanziario, il team di comunicazione e il personale domestico. Si tratta di dipendenti che lavoravano da tempo per il figlio di Elisabetta II, alcuni anche da decenni, e che hanno visto il loro lavoro svanire dopo la proclamazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)IIIsenza preavviso i propri. La notizia l’ha pubblicata nientemeno che il Guardian e riguarda decine di membri del personale di, la residenza ufficiale diquando era principe del Galles. I malcapitati che si erano comunque prodigati di lavorare 24 ore su 24 nelle concitate ore della dipartita della regina Elisabetta, hanno ricevuto una lettera dimento dal nuovo Re. Secondo quanto riporta il Guardian sarebbero finiti nella lista i segretari privati, l’ufficio finanziario, il team di comunicazione e il personale domestico. Si tratta diche lavoravano da tempo per il figlio di Elisabetta II, alcuni anche da decenni, e che hanno visto il loro lavoro svanire dopo la proclamazione di ...

