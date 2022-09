(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il riconoscimento. IlMarchesi, dell’insegna con oltre 60 anni di storia in città, è stato premiato come migliortradizionale della Lombardia e tra i primi cinque più buoni d’Italia. La Pasticceria Panari di Treviglio per il miglioral cioccolato.

PrimaBergamo : Le pasticcerie Panarari di Treviglio e Marchesi di Bergamo trionfano al Panettone Day: È bergamasco il panettone tr… - Dome689 : «Panettone Day», la bontà è made in Bergamo: doppio premio per i panifici - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: La curiosità. - webecodibergamo : La curiosità. - AmoBergamo : #Bergamo Le pasticcerie Panarari di Treviglio e Marchesi di Bergamo trionfano al Panettone Day -

Lì, in occasione delle finali del concorso del, erano quattro i maestri bergamaschi in gioco. Due di loro hanno centrato l'obiettivo. Per la categoria "tradizionale", è stato premiato ......ha superato la concorrenza di 33 finalisti grazie alrum e cioccolato Giordano Berettini del 'Panificio Baldinucci' di Padule (Gubbio) si è aggiudicato la 10edizione del, ...Un’edizione celebrativa quella dei dieci anni di Panettone Day in cui martedì 13 settembre il maestro Gino Fabbri ha premiato il ...All’interno del concorso Panettone Day, è stato premiato il Panettone Marchesi del Panificio Marchesi di Bergamo quale Miglior Panettone della Lombardia e tra i primi 5 Panettoni più buoni d’Italia ...