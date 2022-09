Highlights Berrettini-Coric 6-74 6-2 6-1 | Italia-Croazia | Coppa Davis 2022 VIDEO

Highlights Berrettini-Coric 6-7(4) 6-2 6-1, Italia-Croazia: Coppa Davis 2022 (VIDEO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Matteo Berrettini e Borna Coric, finito con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-1 in favore dell’azzurro. Si tratta del secondo punto per l’Italia nella sfida di Coppa Davis contro la Croazia, valevole per il girone A. Gran rimonta da parte del tennista romano, che dopo aver giocato un brutto tie break ha alzato il suo livello e non ha lasciato scampo all’avversario. the ad id=”676180? SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilcon glidel match tra Matteoe Borna, finito con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-1 in favore dell’azzurro. Si tratta del secondo punto per l’nella sfida dicontro la, valevole per il girone A. Gran rimonta da parte del tennista romano, che dopo aver giocato un brutto tie break ha alzato il suo livello e non ha lasciato scampo all’avversario. the ad id=”676180? SportFace.

zazoomblog : VIDEO Berrettini-Coric 2-1 Italia-Croazia Coppa Davis: highlights e sintesi. L’azzurro vince in rimonta - #VIDEO… - AlfredoL70 : Grande Italia 2 a 0 #matteoberrettini #bornacoric #bologna #daviscup #tennishighlights Matteo Berrettini (ITA)… - Giamps4 : RT @Eurosport_IT: Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minuti ????… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minuti ????… - Eurosport_IT : Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minu… -