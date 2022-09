Di Maio sollevato in aria come in “Dirty dancing”: l’esibizione in una trattoria di Napoli – Video (Di mercoledì 14 settembre 2022) Esibizione fuori programma per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sulle note di Time of my life, colonna sonora di Dirty dancing, il leader di Impegno Civico è stato sollevato in aria alla trattoria Nennella di Napoli. I camerieri lo hanno alzato riproponendo la celebre presa dell’angelo fatta nel film da Patrick Swayze e Jennifer Gray. Il ministro prima aveva anche ballato con i camerieri su una canzone neo melodica. Video Instagram trattoria da Nennella L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Esibizione fuori programma per il ministro degli Esteri Luigi Di. Sulle note di Time of my life, colonna sonora di, il leader di Impegno Civico è statoinallaNennella di. I camerieri lo hanno alzato riproponendo la celebre presa dell’angelo fatta nel film da Patrick Swayze e Jennifer Gray. Il ministro prima aveva anche ballato con i camerieri su una canzone neo melodica.Instagramda Nennella L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

