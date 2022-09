Debutto vincente per Stefanini a Caldas da Rainha (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre alla 24enne toscana nel 60mila dollari portoghese, vittorie al primo turno nei rispettivi tornei ITF anche per Salvi e Mariani al "15mila" di Casablanca, in Marocco, e Pinto al "15mila" spagnolo di Melilla Leggi su federtennis (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre alla 24enne toscana nel 60mila dollari portoghese, vittorie al primo turno nei rispettivi tornei ITF anche per Salvi e Mariani al "15mila" di Casablanca, in Marocco, e Pinto al "15mila" spagnolo di Melilla

