Tragedia per l'ex concorrente del GF Vip, un incendio distrugge tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Brutta disavventura per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'uomo con un post su Instagram, ha annunciato che è stato costretto a chiudere, almeno per ora, la sua pizzeria colpita da un incendio. "Un giorno da dimenticare", ha scritto l'ex gieffino ieri, lunedì 12 settembre, sui social. L'incendio ha colpito il locale di Salvo Veneziano, ve lo ricordate? Salvo Veneziano, l'incendio distrugge tutto: a fuoco la sua attività Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip 4 e della prima edizione del Grande Fratello, da 15 anni gestiva la sua attività a Cesano Maderno, in provincia di Monza, che ieri però è andata in fiamme. L'"Officina della Pizza", così si chiamava il suo locale, ha preso fuoco nella notte. È stato necessario ...

