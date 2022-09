Roma in maglia nera, la battuta di Mourinho: "Compratela, ci servono soldi" (Di martedì 13 settembre 2022) Rossa in casa, bianca in alcune trasferte e nera in Europa League. La Roma si prepara a lanciare la terza maglia disegnata da New Balance, che per questa stagione veste ancora la squadra in attesa del nuovo accordo con Adidas a partire della prossima stagione. La divisa che verrà utilizzata giovedì all'Olimpico contro l'Helsinki, di cui è circolata nelle scorse settimane sul web un'anteprima, è nera con inserti rosa e ha sul petto un logo che cambia a seconda della prospettiva da cui viene vista la maglietta: si alternano il vecchio stemma Anni '30 "ASR" e la lupa tradizionale. Una maglia diversa e inedita, che a quanto pare non piace a José Mourinho. "Giovedì abbiamo bisogno dei tifosi dopo che abbiamo perso la prima - ha detto a Dazn il tecnico dopo la vittoria sull'Empoli - ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Rossa in casa, bianca in alcune trasferte ein Europa League. Lasi prepara a lanciare la terzadisegnata da New Balance, che per questa stagione veste ancora la squadra in attesa del nuovo accordo con Adidas a partire della prossima stagione. La divisa che verrà utilizzata giovedì all'Olimpico contro l'Helsinki, di cui è circolata nelle scorse settimane sul web un'anteprima, ècon inserti rosa e ha sul petto un logo che cambia a seconda della prospettiva da cui viene vista la maglietta: si alternano il vecchio stemma Anni '30 "ASR" e la lupa tradizionale. Unadiversa e inedita, che a quanto pare non piace a José. "Giovedì abbiamo bisogno dei tifosi dopo che abbiamo perso la prima - ha detto a Dazn il tecnico dopo la vittoria sull'Empoli - ...

