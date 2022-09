Robert F. Kennedy Jr. non ha vinto una causa alla Corte Suprema «contro tutti i lobbisti farmaceutici» (Di martedì 13 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che Robert F. Kennedy Jr., avvocato e scrittore statunitense, avrebbe vinto una causa alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America «contro tutti i lobbisti farmaceutici». Il testo continua affermando che i giudici della Corte Suprema avrebbero «confermato che il danno causato dalle terapie geniche Covid mRna è irreparabile». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della Corte Suprema statunitense. Inoltre, come abbiamo già spiegato in precedenza, è ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge cheF.Jr., avvocato e scrittore statunitense, avrebbeunadegli Stati Uniti d’America «». Il testo continua affermando che i giudici dellaavrebbero «confermato che il dannoto dalle terapie geniche Covid mRna è irreparabile». Si tratta di una notizia infondata, che non trova risin nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale dellastatunitense. Inoltre, come abbiamo già spiegato in precedenza, è ...

