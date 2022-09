Rapinatori seriali in manette | a segno 24 colpi tra Pomezia | Ardea | Anzio e Nettuno

(Di martedì 13 settembre 2022) Questa mattina, 13 settembre 2022 – ad Aprilia (LT), personale della Squadra Mobile di Roma, del Commissariato diunitamente a Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e della Compagnia Carabinieri di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Velletri (RM), dott. Giuseppe Boccarrato, su richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Velletri (RM), dott. Luigi Paoletti, nei confronti di 2 persone da tradurre in carcere gravemente indiziate dei reati di rapina aggravata continuata in concorso. Il provvedimento cautelare scaturisce a conclusione delle risultanze acquisite dai suddetti reparti, che hanno avuto inizio a seguito di diverse rapine perpetrate, dal 21.04.2022 al 05.07.2022, nei Comuni di Aprilia (LT),(RM), ...

