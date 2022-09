Oroscopo Branko 14 settembre 2022 | le previsioni di mercoledì amore e lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 settembre 2022)14. Siamo nel bel mezzo della settimana: è, il mese diormai è iniziato da giorni. E tutti, tra studenti e lavoratori, hanno ripreso in mano la quotidianità di sempre: chi in ufficio, chi in classe. L’estate, insomma, sembra già un ricordo lontano. Ma come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e professionale? Segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con ledell’amato astrologo, sempre puntuale con le sue anticipazioni.: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: Sei un po’ indeciso, non sai bene come muoverti e oggi sei alla ricerca disperata ...